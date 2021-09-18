Семь голов без ответа: "Бавария" продолжила победную серию в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мюнхенская "Бавария" провела домашний поединок пятого тура Бундеслиги с новичком соревнований ФК "Бохум", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
Что известно
После победы над “Лейпцигом” (4:1) и “Барселоной” (3:0) “Бавария” смогла выиграть свою третью игру за семь дней. На этот раз за счет мощной игры был обыгран “Бохум” со счетом 7:0.
Детали
Лерой Сане (17 минута) открыл счет, фантастически исполнив штрафной удар, Йозуа Киммо (27), Серж Гнабри (32) и автогол Василиос Лампропулоса (43-я) обеспечили 4:0 до перерыва. Во втором тайме Роберт Левандовски (61), Киммо (65) и Шупо-Мотинг (79) довели счет до 7:0 в пользу хозяев. В этой игре Марсель Забитцер также дебютировал на домашней арене, а Омар Ричардс впервые сыграл в бундеслиге.
Дополнение
Впервые в этом сезоне действующий чемпион Германии поднялся на первое место — 13 баллов и четыре выигрыша подряд, однако “Вольфсбург” еще может снова обогнать мюнхенцев — имеет игру в запасе.