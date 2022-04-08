Силовим захопленням Запорізької АЕС керував генерал-майор домбровський олексій юрійович

Деталі

Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав він.

"І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції. Дякуючи Богу – ядерної катастрофи не сталось після обстрілів. Адже щонайменше 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, на щастя не розірвались. За ці злочини доведеться відповідати. Кожного російського терориста чекає міжнародний суд і справедливе покарання!", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Саме на заміну домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф – генерал-майор валерій васильєв.