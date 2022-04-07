Окупантами в Енергодарі керує генерал-майор зс рф валерій васильєв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Окупантами в Енергодарі керує начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф – генерал-майор валерій васильєв. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Енергоатому в Telegram.
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В повідомленні йдеться, що васильєв зайшов у місто близько двох тижнів тому під час чергової ротації окупантів. Саме за його наказом минулої п’ятниці жорстоко розігнали мирну акцію на підтримку України та використали проти беззбройних людей автомати і світло-шумові гранати, сльозогінний газ.
Наразі саме він стоїть у джерел насильницького просування "руского мира" в Енергодарі. Не оминув він увагою і Запорізьку АЕС – активно коментує пропагандистським росзмі ситуацію на станції та її роботу.
"Підтримкою рашитського генерала заручились і місцеві зрадники на кшалт шевчика і йому подібних, які агресивно пресують містян за проукраїнську позицію, наживаються на крадіжках гуманітарки та перепродажу палива, оголошують себе правителями міста, відчувають повну безкарність", - зазначається в повідомленні.
Додамо
Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ андрій шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе його "керівником".
Раніше депутати енергодарської міськради склали повноваження, щоб не співпрацювати з окупаційною владою.