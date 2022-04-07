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Оккупантами в Энергодаре руководит генерал-майор вс рф валерий васильев

Киев • УНН

 • 983356 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Оккупантами в Энергодаре руководит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Энергоатома в Telegram.

Оккупантами в Энергодаре руководит генерал-майор вс рф валерий васильев

Детали

В сообщении говорится, что васильев зашел в город около двух недель назад во время очередной ротации оккупантов. Именно по его приказу в минувшую пятницу жестоко разогнали мирную акцию в поддержку Украины и использовали против безоружных людей автоматы и свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ.

Сейчас именно он стоит у истоков насильственного продвижения "русского мира" в Энергодаре. Не обошел он вниманием и Запорожскую АЭС - активно комментирует пропагандистским росСМИ ситуацию на станции и ее работу.

"Поддержкой рашитського генерала обручились и местные предатели вроде шевчика и ему подобных, которые агрессивно прессуют горожан за проукраинскую позицию, наживаются на воровстве гуманитарки и перепродажи топлива, объявляют себя правителями города, чувствуют полную безнаказанность", - отмечается в сообщении.

Добавим

Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ андрей шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его "руководителем".

Ранее депутаты энергодарского горсовета сложили полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационными властями.

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