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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Сильний вітер залишив без світла близько 350 міст і сіл

Сильний вітер залишив без світла близько 350 міст і сіл

Київ • УНН

 • 13709 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Негода в Україні на ранок 18 січня залишила без світла близько 350 населених пунктів у 10 областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Цитата:

"Станом на 7 годину 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях: Київська – 93, Житомирська – 68, Тернопільська – 57, Чернігівська – 42, Львівська - 31, Хмельницька – 29, Чернівецька – 18, Кіровоградська – 6, Закарпатська – 3 та Волинська – 2", - повідомили у ДСНС.

Деталі

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

При цьому в Івано-Франківській області 17 січня - у селі Загайпіль Коломийського району - внаслідок шквального вітру пошкоджено дах будинку культури. Жертв та постраждалих немає.

На Буковині 17 січня внаслідок шквального вітру пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі у Чернівцях. Пошкоджено дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна Чернівецького району. Жертв та постраждалих немає.

Доповнення

Днями сильний вітер в Україні залишив без світла понад 1,4 тисячі населених пунктів.

Українські Національні Новини

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