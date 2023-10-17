Сили оборони просунулися в районі західніше Вербового на відстань близько кілометра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українські військові мають частковий успіх в районі західніше Вербового в Запорізької області. Просунулися там на відстань близько кілометра. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Продовжуючи ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку ми маємо частковий успіх в районі західніше Вербового. Просунулися там скажемо на відстань близько кілометра», - розповів Штупун.
Також він повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
«Менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога», - сказав Штупун.
Доповнення
Ворог має на меті до холодів спробувати максимально просунутися до Куп'янська.