Силы обороны продвинулись в районе западнее Вербового на расстояние около километра

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«На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Продолжая ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении мы имеем частичный успех в районе западнее Вербового. Продвинулись там скажем на расстояние около километра», - рассказал Штупун.

Также он сообщил, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Менее активно это проходит сейчас. В течение суток наши воины отбили более 10 атак врага», - сказал Штупун.

Дополнение

Враг имеет целью до холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску.