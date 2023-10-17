Силы обороны продвинулись в районе западнее Вербового на расстояние около километра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские военные имеют частичный успех в районе западнее Вербового в Запорожской области. Продвинулись там на расстояние около километра. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Продолжая ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении мы имеем частичный успех в районе западнее Вербового. Продвинулись там скажем на расстояние около километра», - рассказал Штупун.
Также он сообщил, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.
«Менее активно это проходит сейчас. В течение суток наши воины отбили более 10 атак врага», - сказал Штупун.
Дополнение
Враг имеет целью до холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску.