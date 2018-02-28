Швейцарці визначать на референдумі чи має право держава збирати податки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На референдумі, що відбудеться у Швейцарії вже 4 березня, буде винесене питання про те чи має право держава і надалі збирати податки з громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію швейцарського уряду.
Референдум щодо фінансового регламенту призначений на 4 березня.
Прямий федеральний податок та ПДВ є найважливішими джерелами доходів федерального уряду і у 2016 році становив дві третини доходів держави. Однак на сьогодні право на стягнення державою цих податків обмежене. Обмеження діятиме до 2020 року. На референдумі швейцарці визначатимуть фінансову політику держави, яка діятиме з 2021 до кінця 2035 року.
На розгляд громадян буде винесений законопроект, схвалений парламентом конфедерації у червні 2017 року. Якщо швейцарці підтримають цей законопроект, то держава з отримає право стягувати податки.
Нагадаємо, Швейцарія є лідером рейтингу податкових притулків, що був складений неурядовою організацією Tax Justice Network.