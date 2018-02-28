Швейцарцы определят на референдуме имеет ли право государство собирать налоги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На референдуме, который состоится в Швейцарии уже в марте, будет вынесен вопрос о том, имеет ли право государство и в дальнейшем собирать налоги с граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию швейцарского правительства.
Референдум относительно финансового регламента назначен на 4 марта.
Прямой федеральный налог и НДС являются важнейшими источниками доходов федерального правительства и в 2016 году составили две трети доходов государства. Однако сегодня право на взыскание государством этих налогов ограничено.
Ограничение будет действовать до 2020 года. На референдуме швейцарцы определять финансовую политику государства, которая будет действовать с 2021 до конца 2035 года.
На рассмотрение граждан будет вынесен законопроект, одобренный парламентом конфедерации в июне 2017 года. Если швейцарцы поддержат этот законопроект, то государство с получит право взымать налоги.
Напомним, Швейцария является лидером рейтинга налоговых убежищ, составленном неправительственной организацией Tax Justice Network.