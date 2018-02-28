Швейцарцы определят на референдуме имеет ли право государство собирать налоги

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62398 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75901 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78640 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107085 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100320 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111507 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Швейцарцы определят на референдуме имеет ли право государство собирать налоги

Швейцарцы определят на референдуме имеет ли право государство собирать налоги

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На референдуме, который состоится в Швейцарии уже в марте, будет вынесен вопрос о том, имеет ли право государство и в дальнейшем собирать налоги с граждан. Об этом  УНН сообщает со ссылкой на информацию швейцарского правительства.

Референдум относительно финансового регламента назначен на 4 марта.

Прямой федеральный налог и НДС являются важнейшими источниками доходов федерального правительства и в 2016 году составили две трети доходов государства. Однако сегодня право на взыскание государством этих налогов ограничено.

Ограничение будет действовать до 2020 года. На референдуме швейцарцы определять финансовую политику государства, которая будет действовать с 2021 до конца 2035 года.

На рассмотрение граждан будет вынесен законопроект, одобренный парламентом конфедерации в июне 2017 года. Если швейцарцы поддержат этот законопроект, то государство с получит право взымать налоги.

Напомним, Швейцария является лидером рейтинга налоговых убежищ, составленном неправительственной организацией Tax Justice Network.

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