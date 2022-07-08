Швейцарський суд виправдав Блаттера та Платіні у справі про корупцію у ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У п'ятницю швейцарський суд зняв звинувачення у корупції з колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера та легенди французького футболу Мішеля Платіні. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Блаттер, який керував ФІФА протягом 17 років, був виправданий Федеральним кримінальним судом у місті Беллінцона за звинуваченням у шахрайстві.
Платіні, колишнього капітана і менеджера збірної Франції, також виправдали в шахрайстві.
Ці двоє, що колись були одними з найвпливовіших постатей у світовому футболі, відкинули висунуті проти них звинувачення.
Прокуратура звинуватила Блаттера, який очолював ФІФА протягом 17 років, та Платіні у незаконній організації виплати ФІФА двох мільйонів швейцарських франків (2,06 мільйона доларів) у 2011 році.
Платіж виявили після масштабного розслідування, розпочатого Міністерством юстиції США за фактами хабарництва, шахрайства та відмивання грошей у ФІФА у 2015 році, що призвело до відставки Блаттера.
У 2015 році обом чиновникам заборонили займатися футболом на вісім років через виплату, хоча пізніше їхні заборони були пом'якшені.
Платіні, який також втратив пост президента УЄФА після заборони, заявив, що справа була навмисною спробою перешкодити його стати президентом ФІФА у 2015 році.
Додамо
Джанні Інфантіно став 9-м президент ФІФА 26 лютого 2016 року.