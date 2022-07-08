Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции в ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В пятницу швейцарский суд снял обвинения в коррупции с бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера и легенды французского футбола Мишеля Платини. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Блаттер, руководивший ФИФА в течение 17 лет, был оправдан Федеральным уголовным судом в городе Беллинцона по обвинению в мошенничестве.
Платини, бывшего капитана и менеджера сборной Франции, тоже оправдали в мошенничестве.
Эти двое, когда-то являлись одними из самых влиятельных фигур в мировом футболе, отвергли предъявленные против них обвинения.
Прокуратура обвинила Блаттера, который возглавлял ФИФА в течение 17 лет, и Платини в незаконной организации выплаты ФИФА двух миллионов швейцарских франков (2,06 миллиона долларов) в 2011 году.
Платеж был обнаружен после масштабного расследования, начатого Министерством юстиции США по фактам взяточничества, мошенничества и отмывания денег в ФИФА в 2015 году, что привело к отставке Блаттера.
В 2015 году обоим чиновникам запретили заниматься футболом на восемь лет из-за выплаты, хотя позже их запреты были смягчены.
Платини, также потерявший пост президента УЕФА после запрета, заявил, что дело было намеренной попыткой помешать ему стать президентом ФИФА в 2015 году.
Добавим
Джанни Инфантино стал 9-м президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.