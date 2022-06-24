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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Швейцарська митниця відстежила ввезення російського золота на 200 млн доларів

Швейцарська митниця відстежила ввезення російського золота на 200 млн доларів

Київ • УНН

 • 175028 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У п'ятницю швейцарські митні органи заявили, що відстежили близько 3 тонн золота російського походження, ввезених до Швейцарії з Великої Британії. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Золото коштує 194 мільйони швейцарських франків (202 мільйони доларів), повідомили офіційні особи.

Федеральне управління митної та прикордонної безпеки заявило, що воно постійно відстежує імпорт золота з росії, який, за їхніми словами, не заборонений відповідно до цілої низки швейцарських санкцій проти Москви, введених у зв'язку з війною.

Проте експорт золота до росії заборонено швейцарськими санкціями, йдеться у повідомленні митниці. Золоті злитки, виготовлені в росії з 7 березня, не можуть бути продані в Швейцарії, але можуть продаватися злитки, створені раніше, заявили у відомстві.

У Швейцарії немає комерційних обмежень на інші форми золота, такі як ювелірні вироби чи монети з росії, йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними митниці, останніми роками Швейцарія щорічно імпортувала золота загалом на суму близько 270 мільярдів швейцарських франків (близько 280 мільярдів доларів).

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