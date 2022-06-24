Швейцарська митниця відстежила ввезення російського золота на 200 млн доларів

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Золото коштує 194 мільйони швейцарських франків (202 мільйони доларів), повідомили офіційні особи.

Федеральне управління митної та прикордонної безпеки заявило, що воно постійно відстежує імпорт золота з росії, який, за їхніми словами, не заборонений відповідно до цілої низки швейцарських санкцій проти Москви, введених у зв'язку з війною.

Проте експорт золота до росії заборонено швейцарськими санкціями, йдеться у повідомленні митниці. Золоті злитки, виготовлені в росії з 7 березня, не можуть бути продані в Швейцарії, але можуть продаватися злитки, створені раніше, заявили у відомстві.

У Швейцарії немає комерційних обмежень на інші форми золота, такі як ювелірні вироби чи монети з росії, йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними митниці, останніми роками Швейцарія щорічно імпортувала золота загалом на суму близько 270 мільярдів швейцарських франків (близько 280 мільярдів доларів).