Швейцарская таможня отследила ввоз российского золота на 200 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В пятницу швейцарские таможенные органы заявили, что отследили около 3 тонн золота российского происхождения, ввезенных в Швейцарию из Великобритании. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Золото стоит 194 миллиона швейцарских франков (202 миллиона долларов), сообщили официальные лица.
Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности заявило, что оно постоянно отслеживает импорт золота из россии, который, по их словам, не запрещен в соответствии с целым рядом швейцарских санкций против Москвы, введенных в связи с войной.
Однако экспорт золота в россию запрещен швейцарскими санкциями, говорится в сообщении таможни. Золотые слитки, произведенные в россии с 7 марта, не могут быть проданы в Швейцарии, но могут продаваться слитки, созданные ранее, заявили в ведомстве.
В Швейцарии нет коммерческих ограничений на другие формы золота, такие как ювелирные изделия или монеты из россии, говорится в сообщении.
Добавим
По данным таможни, в последние годы Швейцария ежегодно импортировала золота в общей сложности на сумму около 270 миллиардов швейцарских франков (около 280 миллиардов долларов).