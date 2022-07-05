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Швейцарія виступає проти конфіскації заморожених російських активів

Швейцарія виступає проти конфіскації заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 192065 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Швейцарія виступила проти закликів прем’єр-міністра України використати заморожені активи надбагатих росіян для фінансування проекту реконструкції України вартістю 750 мільярдів доларів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Що передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на конференції у Лугано, що російські активи на суму 300-500 мільярдів доларів було заморожено Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією. Ці гроші, за його словами, можуть допомогти відновити зруйновані школи, лікарні та будинки.

"Ми пропонуємо знайти формулу для створення національного та міжнародного законодавства для можливості конфіскації заморожених активів у разі неспровокованої агресії", - сказав Шмигаль, маючи на увазі вторгнення росії в Україну.

Такий крок зміцнить глобальну безпеку за рахунок стримування неспровокованої та невиправданої агресії, заявив він на пресконференції після завершення дводенної конференції в Лугано.

Деталі

Але Швейцарія, яка в травні повідомила про заморожені російські активи на 6,3 млрд швейцарських франків (6,50 млрд доларів), чинить опір автоматичній передачі багатства. Країна, яка запровадила санкції ЄС проти росіян, довгий час була популярним напрямом для московської еліти та місцем збереження російського багатства.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що важливо захистити людей від влади держави та створити правову основу для конфіскації коштів.

"Згідно з правилами, які діють у переважній більшості демократій… ми можемо заморозити активи, ми можемо заморозити, щоб з'ясувати, звідки ці активи", — сказав Кассіс журналістам.

Але питання щодо зв'язку між грошима та війною в Україні та про пропорційність заходів також необхідно вирішувати, додав він.

"Тепер ми можемо ухвалити рішення, яке ідеально підходить для України, але ми створюємо можливість ухвалити таке ж рішення у багатьох інших випадках і... даємо набагато більше влади державі, а не громадянину".

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