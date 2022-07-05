Швейцария выступает против конфискации замороженных российских активов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Швейцария выступила против призывов премьер-министра Украины использовать замороженные активы сверхбогатых россиян для финансирования проекта реконструкции Украины стоимостью 750 миллиардов долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Что предшествовало
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на конференции в Лугано, что российские активы на сумму 300-500 миллиардов долларов были заморожены Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией. Эти деньги, по его словам, могут помочь восстановить разрушенные школы, больницы и дома.
"Мы предлагаем найти формулу для создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии", - сказал Шмыгаль, имея в виду вторжение россии в Украину.
Такой шаг укрепит глобальную безопасность за счет сдерживания непровоцированной и неоправданной агрессии, заявил он на пресс-конференции после завершения двухдневной конференции в Лугано.
Детали
Но Швейцария, которая в мае сообщила о замороженных российских активах на 6,3 млрд швейцарских франков (6,50 млрд долларов), сопротивляется автоматической передаче богатства. Страна, что ввела санкции ЕС против россиян, долгое время являлась популярным направлением для московской элиты и местом сохранения российского богатства.
Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что важно защитить людей от власти государства и создать правовую основу для конфискации средств.
"Согласно правилам, действующим в подавляющем большинстве демократий… мы можем заморозить активы, мы можем заморозить, чтобы выяснить, откуда эти активы", — сказал Кассис журналистам.
Но вопрос связи между деньгами и войной в Украине и о пропорциональности мер также необходимо решать, добавил он.
"Теперь мы можем принять решение, идеально подходящее для Украины, но мы создаем возможность принять такое же решение во многих других случаях и... даем гораздо больше власти государству, а не гражданину".