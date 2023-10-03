Швеція збирається надавати гарантії компаніям, які співпрацюють з Україною

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«Усе більше експортно-кредитних агентств (ЕКА) різних країн світу долучаються до страхування ризиків своїх експортерів для роботи в Україні. Те, що з наступного року від ризиків в Україні страхуватиме також Швеція – важливий сигнал. Це означає, що ринок страхування інвестицій в нашій державі, попри усі безпекові виклики, починає працювати. Ми дуже вдячні шведському уряду і сподіваємося, що це рішення підтримає Риксдаг», - вказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Деталі

Уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйона шведських крон (близько 28,6 млн євро) на цю ініціативу. Проект бюджету, де це зазначено, очікує погодження.

Гарантії покриватиме Експортно-кредитне агентство Швеції. Вони поширюватимуться на експорт шведських компаній до українських імпортерів. Поліси видаватимуться з 2024 року на експорт товарів, які можна класифікувати як допомогу розвитку і застосовуватимуться до транзакцій протягом максимум трьох років, але не пізніше ніж до кінця 2026 року, ідеться в повідомленні.

Для українських та шведських компаній гарантії ЕКА Швеції означають більш безпечні умови для доставки важливих товарів в Україну, захищеність інвестицій та отримання компенсації у випадку форс-мажору. Відповідно шведські компанії більш охоче заходитимуть на український ринок, зазначили у Мінекономіки.

Доповнення

Раніше Експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Японії підтвердили участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні.

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