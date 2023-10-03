Швеция собирается предоставлять гарантии компаниям, сотрудничающим с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Швеция внесла в свой проект бюджета на 2024 год расходы на специальные экспортные кредитные гарантии для компаний, которые торгуют с Украиной. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, пишет УНН.
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«Все больше экспортно-кредитных агентств (ЭКА) разных стран мира приобщаются к страхованию рисков своих экспортеров для работы в Украине. То, что со следующего года от рисков в Украине будет страховать также Швеция – важный сигнал. Это означает, что рынок страхования инвестиций в нашем государстве, несмотря на все вызовы безопасности, начинает работать. Мы очень благодарны шведскому правительству и надеемся, что это решение поддержит Риксдаг», - указала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Детали
Правительство Швеции предлагает выделить 333 миллиона шведских крон (около 28,6 млн евро) на эту инициативу. Проект бюджета, где это указано, ожидает согласования.
Гарантии будет покрывать Экспортно-кредитное агентство Швеции. Они будут распространяться на экспорт шведских компаний к украинским импортерам. Полисы будут выдаваться с 2024 года на экспорт товаров, которые можно классифицировать как помощь развитию и будут применяться к транзакциям в течение максимум трех лет, но не позднее чем до конца 2026 года, говорится в сообщении.
Для украинских и шведских компаний гарантии ЭКА Швеции означают более безопасные условия для доставки важных товаров в Украину, защищенность инвестиций и получение компенсации в случае форс-мажора. Соответственно шведские компании более охотно будут заходить на украинский рынок, отметили в Минэкономики.
Дополнение
Ранее Экспортно-кредитные агентства Германии, Франции, Италии, Великобритании, Японии подтвердили участие в страховании политических рисков для работы своих компаний в Украине.
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