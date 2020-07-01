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Швеція проведе розслідування щодо дій влади під час пандемії

Швеція проведе розслідування щодо дій влади під час пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Шведський уряд створив комісію, яка має оцінити дії влади у боротьбі з коронавірусом. Комісія проаналізує, як уряд, регіональна влада та державні агенції реагували на поширення у країні захворювання, а також порівняти ситуацію у Швеції зі становищем у "релевантних" країнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Ми винесемо важливі уроки з роботи цієї комісії", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен. Очолить комісію колишній голова Вищого адміністративного суду Матс Мелін. Імена інших її членів не повідомляють, відомо, що ними стануть політологи, антикризові менеджери та експерти у сфері охорони здоров'я.

Попередній звіт комісія має надати до листопада, у ньому сфокусуються на ситуації в будинках для літніх людей, які найсильніше постраждали від пандемії. Основний звіт буде опубліковано у лютому 2022 року перед парламентськими виборами, які призначені на вересень того року.

У Швеції під час пандемії діяли набагато м'якіші карантинні заходи, ніж в інших країнах Європи. Протягом тривалого часу там працювали магазини, ресторани, школи та дитячі садочки. Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл заявляв, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоб у них сформувався колективний імунітет.

Нагадаємо, станом на 30 червня у країні зареєстровано 67667 випадків інфікування, померло від хвороби загалом 5310 осіб. Це - набагато більше, ніж у сусідніх скандинавських країнах. Зокрема, у Данії число жертв COVID-19 становить 605, Фінляндії - 328, а в Норвегії - 250.

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