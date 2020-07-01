Швеція проведе розслідування щодо дій влади під час пандемії

"Ми винесемо важливі уроки з роботи цієї комісії", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен. Очолить комісію колишній голова Вищого адміністративного суду Матс Мелін. Імена інших її членів не повідомляють, відомо, що ними стануть політологи, антикризові менеджери та експерти у сфері охорони здоров'я.

Попередній звіт комісія має надати до листопада, у ньому сфокусуються на ситуації в будинках для літніх людей, які найсильніше постраждали від пандемії. Основний звіт буде опубліковано у лютому 2022 року перед парламентськими виборами, які призначені на вересень того року.

У Швеції під час пандемії діяли набагато м'якіші карантинні заходи, ніж в інших країнах Європи. Протягом тривалого часу там працювали магазини, ресторани, школи та дитячі садочки. Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл заявляв, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоб у них сформувався колективний імунітет.

Нагадаємо, станом на 30 червня у країні зареєстровано 67667 випадків інфікування, померло від хвороби загалом 5310 осіб. Це - набагато більше, ніж у сусідніх скандинавських країнах. Зокрема, у Данії число жертв COVID-19 становить 605, Фінляндії - 328, а в Норвегії - 250.