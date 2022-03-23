Швеція передасть Україні ще 5000 одиниць протитанкової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Швеція надасть Україні ще 5000 одиниць протитанкового озброєння, заявив міністр оборони країни Петер Хультквіст у середу в ефірі Шведського радіо, пише УНН.
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Так, за словами Хультквіста, новий пакет військової підтримки також включатиме обладнання для розмінування.
Фінансовий комітет парламенту Швеції збирався обговорити новий пакет військової підтримки у другій половині дня.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні глава МЗС ФРН заявила, що Німеччина поставить Україні більше переносних зенітно-ракетних комплексів "Стріла".