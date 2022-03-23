Швеция передаст Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия

Детали

Так, по словам Хультквиста, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.

Финансовый комитет парламента Швеции собирался обсудить новый пакет военной поддержки во второй половине дня.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня глава МИД ФРГ заявила, что Германия поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела".