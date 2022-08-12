Швеція не виключає, що може виготовляти зброю для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час зустрічі на конференції у Копенгагені міністр оборони Швеції "не виключає" виробництво зброї для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на SVT.
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У четвер міністри оборони 17 країн зустрілися в Копенгагені під час донорської конференції для України. Однією з країн-учасниць була Швеція.
На зустрічі було визначено три основні напрямки довгострокової підтримки. Йдеться про військову підготовку, розмінування та виробництво зброї. Минулого тижня уряд повідомив, що Швеція надасть 120 інструкторів, які навчатимуть українських військових. Міністр оборони скандинавської країни припустив, що його країна може виготовляти зброю для України.
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"Цього я не виключаю, але поки що рано говорити. Ми позитивно беремо участь у всіх трьох вимірах, але врешті-решт ми бачимо, як ми об'єднуємо це все воєдино", - сказав міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст.
За його словами, Словаччина, Польща та Чехія вже повідомили, що можуть допомогти із виробництвом зброї.
"Йдеться про використання виробничих ліній у різних країнах для виробництва зброї, яку можна безпосередньо постачати в Україну", - говорить Петер Хультквіст.
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