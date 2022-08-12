Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины

Детали

В четверг министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене на донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц была Швеция.

На встрече было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Речь идет о военной подготовке, разминировании и производстве оружия. На прошлой неделе правительство сообщило, что Швеция предоставит 120 инструкторов, которые будут обучать украинских военных. Министр обороны скандинавской страны предположил, что его страна может производить оружие для Украины.

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"Это я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях, но в конце концов мы видим, как мы объединяем это все воедино", - сказал министр обороны Швеции Питер Хультквист.

По словам Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно непосредственно поставлять в Украину", - говорит Петер Хультквист.

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