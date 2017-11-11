Шведські військові сапери цікавляться бойовим досвідом своїх українських колег

Професійну зацікавленість у колег з Королівства Швеція викликав бойовий досвід участі особового складу Центру розмінування в антитерористичні операції, виявлення там СВП (саморобні вибухові пристрої), їх технічні характеристики, способи встановлення та керування, а також питання протидії СВП в цілому.

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Іноземні військові високо оцінили рівень навчальної матеріально-технічної бази Центру, якість проведення фахових занять та рівень підготовки інструкторів.

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Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Центру розмінування, підполковник Олег Гаврилюк подякував гостям за візит та теплі слова підтримки на адресу Збройних Сил України в такий нелегкий для країни час. Також офіцер висловив сподівання щодо зміцнення, розширення двосторонньої співпраці та приєднання в найближчій перспективі Збройних Сил України до інформаційної системи з розмінування та вибухонебезпечних предметів EOD-IS.

Нагадаємо, всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення радіостанціями Aselsan.

Як повідомляв раніше УНН, з початку 2017 року в зоні АТО військові сапери знешкодили понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів і очистили 1,8 тис. гектарів території від мін.