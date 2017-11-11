Шведские военные саперы интересуются боевым опытом своих украинских коллег

Профессиональную заинтересованность у коллег из Королевства Швеция вызвал боевой опыт участия личного состава Центра разминирования в антитеррористические операции, выявленные там СВУ (самодельные взрывные устройства), их технические характеристики, способы установки и управления, а также вопросы противодействия СВУ в целом.

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Иностранные военные высоко оценили уровень учебной материально-технической базы Центра, качество проведения профессиональных занятий и уровень подготовки инструкторов.

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Временно исполняющий обязанности начальника Центра разминирования, подполковник Олег Гаврилюк поблагодарил гостей за визит и теплые слова поддержки в адрес Вооруженных Сил Украины в такое нелегкое для страны время. Также офицер выразил надежду на укрепление, расширение двустороннего сотрудничества и присоединения в ближайшей перспективе Вооруженных Сил Украины к информационной системе по разминированию и взрывоопасных предметов EOD-IS.

Напомним, все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan.

Как сообщал ранее УНН, с начала 2017 года в зоне АТО военные саперы обезвредили более 45 тыс. Взрывоопасных предметов и очистили 1,8 тыс. гектаров территории от мин.