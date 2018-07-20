Штукатур з Англії виграв 1,3 млн дол. у лотерею

Ім'я переможця - Аррон Уолшоу. Він працює штукатуром. Примітно, що мільйонний виграш не став для переможця аргументом кинути роботу.

"Можливо, я буду проводити менше часу на роботі. Але кинути цю справу остаточно я не маю наміру", - сказав він.

Витрачати виграні гроші щасливчик має намір зі своєю дівчиною - Церлі Холл, яка незабаром стане його дружиною.

"На виграні гроші ми купимо будинок і, звичайно ж, новий автомобіль", - розповів англієць.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.

Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.

Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.

Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 296. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".