Штукатур из Англии выиграл 1,3 млн долл. в лотерею

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38057 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101946 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123992 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131549 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141025 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181151 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Штукатур из Англии выиграл 1,3 млн долл. в лотерею

Штукатур из Англии выиграл 1,3 млн долл. в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. 32-летний житель английского города Оссетт выиграл 1 млн фунтов стерлингов (порядка 1,3 млн долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.

Имя победителя - Аррон Уолшоу. Он работает штукатуром. Примечательно, что миллионный выигрыш не стал для победителя аргументом бросить работу.

"Возможно, я буду проводить меньше времени на работе. Но бросить это дело окончательно я не намерен", - сказал он.

Тратить выигранные деньги счастливчик намерен со своей девушкой - Церли Холл, которая в скором времени станет его женой.

"На выигранные деньги мы купим дом и, конечно же, новый автомобиль", - рассказал англичанин.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 296. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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