Штукатур из Англии выиграл 1,3 млн долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. 32-летний житель английского города Оссетт выиграл 1 млн фунтов стерлингов (порядка 1,3 млн долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.
Имя победителя - Аррон Уолшоу. Он работает штукатуром. Примечательно, что миллионный выигрыш не стал для победителя аргументом бросить работу.
"Возможно, я буду проводить меньше времени на работе. Но бросить это дело окончательно я не намерен", - сказал он.
Тратить выигранные деньги счастливчик намерен со своей девушкой - Церли Холл, которая в скором времени станет его женой.
"На выигранные деньги мы купим дом и, конечно же, новый автомобиль", - рассказал англичанин.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.
Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.
Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.
Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 296. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.