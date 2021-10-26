Шторм у Каліфорнії: двоє загиблих та сотні тисяч будинків без світла

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Потужний шторм у Північній Каліфорнії спричинив повені, зсуви, снігопади та сильні пориви вітру. Двоє людей загинуло після того, як дерево впало на автомобіль, в якому вони перебували.

Окрім того, негода позбавила електрики 380 тисяч будинків та підприємств.

У штаті Невада кілька автомагістралей була закрито через сильний снігопад. В округах Колуса та Йоло дороги було заблоковано через зсуви.

Проте внаслідок шторму у Каліфорнії вдалося повністю загасити найбільші в історії штату лісові пожежі.

Нагадаємо

Через шторм “Аврора”, який сколихнув частину північної Європи в четвер, 21 жовтня, у Польщі загинуло чотири людини.