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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Шторм у Каліфорнії: двоє загиблих та сотні тисяч будинків без світла

Київ • УНН

 • 21489 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Унаслідок шторму у Північній Каліфорнії загинуло щонайменше двоє людей, без електрики залишилися сотні тисяч будинків. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Шторм у Каліфорнії: двоє загиблих та сотні тисяч будинків без світла

Деталі

Потужний шторм у Північній Каліфорнії спричинив повені, зсуви, снігопади та сильні пориви вітру. Двоє людей загинуло після того, як дерево впало на автомобіль, в якому вони перебували.

Окрім того, негода позбавила електрики 380 тисяч будинків та підприємств.

У штаті Невада кілька автомагістралей була закрито через сильний снігопад. В округах Колуса та Йоло дороги було заблоковано через зсуви.

Проте внаслідок шторму у Каліфорнії вдалося повністю загасити найбільші в історії штату лісові пожежі.

Нагадаємо

Через шторм “Аврора”, який сколихнув частину північної Європи в четвер, 21 жовтня, у Польщі загинуло чотири людини.

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