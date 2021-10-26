Шторм в Калифорнии: двое погибших и сотни тысяч домов без света
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались сотни тысяч домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Мощный шторм в Северной Калифорнии повлек за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Два человека погибли после того, как дерево упало на автомобиль, в котором они находились.
Кроме того, непогода лишила электричества 380 тысяч домов и предприятий.
В штате Невада несколько автомагистралей были закрыты из-за сильного снегопада. В округах Колуса и Йоло дороги были заблокированы из-за оползней.
Однако в результате шторма в Калифорнии удалось полностью потушить крупнейшие в истории штата лесные пожары.
Напомним
Из-за шторма “Аврора”, всколыхнувшего часть северной Европы в четверг, 21 октября, в Польше погибли четыре человека.