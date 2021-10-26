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Шторм в Калифорнии: двое погибших и сотни тысяч домов без света

Киев • УНН

 • 21489 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались сотни тысяч домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Шторм в Калифорнии: двое погибших и сотни тысяч домов без света

Детали

Мощный шторм в Северной Калифорнии повлек за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Два человека погибли после того, как дерево упало на автомобиль, в котором они находились.

Кроме того, непогода лишила электричества 380 тысяч домов и предприятий.

В штате Невада несколько автомагистралей были закрыты из-за сильного снегопада. В округах Колуса и Йоло дороги были заблокированы из-за оползней.

Однако в результате шторма в Калифорнии удалось полностью потушить крупнейшие в истории штата лесные пожары.

Напомним

Из-за шторма “Аврора”, всколыхнувшего часть северной Европы в четверг, 21 октября, в Польше погибли четыре человека.

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