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Шторм "Афіна" зруйнував грецький острів Евія, що постраждав від руйнівних пожеж в серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Штормовий фронт в неділю обрушився на грецький острів Евія, затопивши будинки і дороги всього через кілька тижнів після того, як руйнівні пожежі спустошили місцеві ліси і сільськогосподарські угіддя. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Названий грецькими метеорологами "Афіною", шторм завдав "величезної шкоди" дорожній мережі біля прибережних сіл Агіа Анна і Псаропулі, повідомив регіональний чиновник державному телеканалу ERT.

"Десятки будинків затопило... через зливи вода стоїть на вулицях... Це ознака майбутньої дуже суворої зими", - сказав телеканалу заступник губернатора центральної Греції Джордж Келайдітіс.

Він додав, що повідомлень про людей, які опинилися в пастках в будинках або машинах, не надходило.

Доповнення

Лісові пожежі в липні і серпні спустошили острова Евія і Родос, а також ліси на північ і північний схід від Афін і деякі частини півострова Пелопоннес.

Сотні людей були евакуйовані, в результаті пожеж загинули три людини. Ще кілька людей постраждали, деякі - в критичному стані.

Щоб взяти під контроль пожежі, потрібні були величезні міжнародні сили. Пожежники з ЄС та інших країн прибули на допомогу, але було втрачено понад 100 тисяч гектарів лісу.

Уряд звинуватив у катастрофі найсильнішу спеку, яку країна не бачила за останні десятиліття.

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