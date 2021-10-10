Шторм "Афіна" зруйнував грецький острів Евія, що постраждав від руйнівних пожеж в серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Штормовий фронт в неділю обрушився на грецький острів Евія, затопивши будинки і дороги всього через кілька тижнів після того, як руйнівні пожежі спустошили місцеві ліси і сільськогосподарські угіддя. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Названий грецькими метеорологами "Афіною", шторм завдав "величезної шкоди" дорожній мережі біля прибережних сіл Агіа Анна і Псаропулі, повідомив регіональний чиновник державному телеканалу ERT.
"Десятки будинків затопило... через зливи вода стоїть на вулицях... Це ознака майбутньої дуже суворої зими", - сказав телеканалу заступник губернатора центральної Греції Джордж Келайдітіс.
Він додав, що повідомлень про людей, які опинилися в пастках в будинках або машинах, не надходило.
Доповнення
Лісові пожежі в липні і серпні спустошили острова Евія і Родос, а також ліси на північ і північний схід від Афін і деякі частини півострова Пелопоннес.
Сотні людей були евакуйовані, в результаті пожеж загинули три людини. Ще кілька людей постраждали, деякі - в критичному стані.
Щоб взяти під контроль пожежі, потрібні були величезні міжнародні сили. Пожежники з ЄС та інших країн прибули на допомогу, але було втрачено понад 100 тисяч гектарів лісу.
Уряд звинуватив у катастрофі найсильнішу спеку, яку країна не бачила за останні десятиліття.