Шторм "Афина" разрушил греческий остров Эвия, что пострадал от разрушительных пожаров в августе

КИЕВ. 10 октября. УНН. Штормовой фронт в воскресенье обрушился на греческий остров Эвия, затопив дома и дороги всего через несколько недель после того, как разрушительные пожары опустошили местные леса и сельскохозяйственные угодья. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.