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Шторм "Афина" разрушил греческий остров Эвия, что пострадал от разрушительных пожаров в августе

Киев  •  УНН

 • 20326 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Штормовой фронт в воскресенье обрушился на греческий остров Эвия, затопив дома и дороги всего через несколько недель после того, как разрушительные пожары опустошили местные леса и сельскохозяйственные угодья. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Названный греческими метеорологами "Афиной", шторм нанес "огромный ущерб" дорожной сети у прибрежных сел Агиа Анна и Псаропули, сообщил региональный чиновник государственному телеканалу ERT.

"Десятки домов затопило... из-за ливней вода стоит на улицах... Это признак будущей очень суровой зимы", - сказал телеканалу заместитель губернатора центральной Греции Джордж Келайдитис.

Он добавил, что сообщений о людях, которые оказались в ловушках в домах или машинах, не поступало.

Дополнение

Лесные пожары в июле и августе опустошили острова Эвия и Родос, а также леса к северу и северо-востоку от Афин и некоторые части полуострова Пелопоннес.

Сотни людей были эвакуированы, в результате пожаров погибли три человека. Еще несколько человек пострадали, некоторые - в критическом состоянии.

Чтобы взять под контроль пожары, нужны были огромные международные силы. Пожарные с ЕС и других стран прибыли на помощь, но было потеряно более 100 тысяч гектаров леса.

Правительство обвинило в катастрофе сильную жару, которую страна не видела за последние десятилетия.

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