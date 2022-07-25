Штайнмаєр: війна росії проти України є спробою зруйнувати єдність Європи

Цитата

"Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали", - сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що агресія кремля торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. Президент ФРН додав, що мета росії не обмежується захопленням українських територій.

"росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.

Нагадаємо

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російсько-українська війна стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін, після неї світ перебуватиме "на порозі нової ери".