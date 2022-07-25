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Штайнмаєр: війна росії проти України є спробою зруйнувати єдність Європи

Штайнмаєр: війна росії проти України є спробою зруйнувати єдність Європи

Київ • УНН

 • 181694 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що війна рф проти України націлена не тільки на захоплення територій, але й на руйнування єдності серед країн Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

"Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали", - сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що агресія кремля торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. Президент ФРН додав, що мета росії не обмежується захопленням українських територій.

"росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.

Нагадаємо 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російсько-українська війна стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін, після неї світ перебуватиме "на порозі нової ери".

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