Штам “Омікрон” виявлений уже в 17 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Штам «омікрон» виявлений уже в 17 областях України, але він поки не домінує в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді щодо поширення COVID-19, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.
Штам “Омікрон” виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі “Дельта” торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.
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Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 3,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 січня, - майже 13 тисяч, менше, ніж напередодні, однак традиційне зниження показника на вихідних.