Штаб-квартиру Д.Трампа взяли під охорону до 20 січня 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Нью-Йорку хмарочос “Трамп-тауер”, де розташована штаб-квартира нового президента США Дональда Трампа, взяли під посилену охорону поліції аж до інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2017 року, передає УНН з посиланням на TMZ.
Відзначається, що агенти секретної служби були призначені, щоб стежити за Д.Трампом всередині будівлі. При цьому близько 30 поліцейських будуть щодня чергуватиме зовні по всьому периметру хмарочоса.
Зазначено, що подібні заходи були прийняті після того, як стало відомо, що мільярдер Д.Трамп переміг на президентських виборах, після чого біля будівлі початок скупчуватися велика кількість демонстрантів.