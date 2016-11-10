Штаб-квартиру Д.Трамп взяли под охрану до 20 января 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Нью-Йорке небоскреб "Трамп-тауэр", где находится штаб-квартира нового президента США Дональда Трампа, взяли под усиленную охрану полиции до инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года, передает УНН со ссылкой на TMZ.
Отмечается, что агенты секретной службы были назначены, чтобы следить за Д.Трампа внутри здания. При этом около 30 полицейских будут ежедневно дежурить снаружи по всему периметру небоскреба.
Отмечено, что подобные меры были приняты после того, как стало известно, что миллиардер Д.Трамп победил на президентских выборах, после чего у здания начало скапливаться большое количество демонстрантов.