Штаб-квартиру Д.Трамп взяли под охрану до 20 января 2017

Отмечается, что агенты секретной службы были назначены, чтобы следить за Д.Трампа внутри здания. При этом около 30 полицейских будут ежедневно дежурить снаружи по всему периметру небоскреба.

Отмечено, что подобные меры были приняты после того, как стало известно, что миллиардер Д.Трамп победил на президентских выборах, после чего у здания начало скапливаться большое количество демонстрантов.