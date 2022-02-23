Шрі-Ланка впроваджує постійні відключення світла через економічну кризу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Влада Шрі-Ланки впроваджує постійне відключення електроенергії по всій території країни. Таке рішення пов’язане з фінансовою кризою, що викликає дефіцит палива та перешкоджає роботі електромережі, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
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Протягом останніх кількох тижнів жителі Шрі-Ланки зазнали кількох нерегулярних відключень світла. Тому комісія з комунальних послуг Шрі-Ланки повідомила, що електроенергію вимикатимуть між регіонами з 8:30 до 22:30 по черзі.
Голова комісії Джанака Ратнаяке зазначив, що через дефіцит палива національна мережа втратила близько 700 МВт в національній мережі, що і послугувало відповідному рішенню.
“Ми маємо паливну кризу, а не енергетичну”, - сказав він.
У Шрі-Ланці спостерігають найгіршу економічну кризу за останні десятиліття у зв’язку з виснаженням валютних резервів. Криза перешкодила імпорту палива та інших предметів першої необхідності з-за кордону.
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