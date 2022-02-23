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Шри-Ланка вводит постоянные отключения света из-за экономического кризиса

Шри-Ланка вводит постоянные отключения света из-за экономического кризиса

Киев • УНН

 • 536597 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Власти Шри-Ланки вводят постоянное отключение электроэнергии по всей территории страны. Такое решение связано с финансовым кризисом, что вызывает дефицит топлива и препятствует работе электросети, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

За последние несколько недель жители Шри-Ланки имели несколько нерегулярных отключений света. Поэтому комиссия по коммунальным услугам Шри-Ланки сообщила, что электроэнергию будут отключать между регионами с 8:30 до 22:30 по очереди.

Председатель комиссии Джанака Ратнаяке отметил, что из-за дефицита топлива национальная сеть потеряла около 700 МВт в национальной сети, что и послужило соответствующему решению.

“У нас есть топливный кризис, а не энергетический”, - сказал он.

В Шри-Ланке наблюдают худший экономический кризис за последние десятилетия в связи с истощением валютных резервов. Кризис помешал импорту топлива и других предметов первой необходимости из-за рубежа.

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Шри-Ланка планировала погасить нефтяной долг перед Ираном чаем.

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