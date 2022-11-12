Шольц заявив, що звертається за порадами до Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, як і раніше, продовжує звертатися за порадами до своєї попередниці на посаді Ангели Меркель. Про це він повідомив під час дискусії, організованої мовником RND, передає УНН.
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"Перш за все, ми знаємо одне одного дуже давно і завжди добре працювали разом, незважаючи на те, що перебуваємо в різних партіях. І це продовжує відбуватися", – сказав Шольц.
Канцлер також додав, що консультується з багатьма іншими людьми "далеко за межами правлячих партій" та "не відчуває себе самотнім".
Нагадаємо
Канцлер Олаф Шольц заявив, що пріоритет Німеччини в допомозі Україні має полягати в тому, щоб допомогти захистити її від нальотів російської авіації на міста та допомогти відновити інфраструктуру.