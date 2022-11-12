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Шольц заявив, що звертається за порадами до Меркель

Шольц заявив, що звертається за порадами до Меркель

Київ • УНН

 • 346465 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, як і раніше, продовжує звертатися за порадами до своєї попередниці на посаді Ангели Меркель. Про це він повідомив під час дискусії, організованої мовником RND, передає УНН.

 

Цитата

"Перш за все, ми знаємо одне одного дуже давно і завжди добре працювали разом, незважаючи на те, що перебуваємо в різних партіях. І це продовжує відбуватися", – сказав Шольц.

Канцлер також додав, що консультується з багатьма іншими людьми "далеко за межами правлячих партій" та "не відчуває себе самотнім".

Нагадаємо 

Канцлер Олаф Шольц заявив, що пріоритет Німеччини в допомозі Україні має полягати в тому, щоб допомогти захистити її від нальотів російської авіації на міста та допомогти відновити інфраструктуру.

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