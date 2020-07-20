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Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина

Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що на його думку, вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета організувала одна людина, хоча виконавці можуть бути іншими. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина – і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія – права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші”, – сказав Віктор Шокін.

Вказано, що він відмовився вказати, хто саме є цією людиною, зазначивши, що поки не настав час.

“Якщо я скажу про мотиви, ви здогадаєтеся, хто це. Все буде колись розказано, я пообіцяв. Я почекаю ще трошки, якийсь час, дуже недовгий, і я скажу дуже багато. І про Кравченка, і про це вбивство (Павла Шеремета – ред.), і про Гонгадзе, те, що нам не дали закінчити, до кінця не довели”, - додав Віктор Шокін.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Розслідування завершили 25 травня 2020 року.

Також нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У жовтні 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав поставити крапку у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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