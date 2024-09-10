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Шмигаль: "З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму"

Шмигаль: "З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму"

Київ • УНН

 • 15198 перегляди

Прем'єр-міністр України заявив про конструктивний діалог з Угорщиною на основі прагматизму. Шмигаль не бачить глобальних загроз на шляху євроінтеграції України.

Україна веде конструктивний діалог з Угорщиною на основі прагматичного підходу та має чітке бачення співпраці. Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму. Ми розуміємо, як ми рухаємося в нашій співпраці

- сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок у Києві.

Він нагадав, що у Будапешті відкрили першу українсько-угорську мову.

Прем'єр зазначив, що Угорщина відповідально головує в Раді ЄС, а 2025 року буде черга Польщі та Данії. "У нас є амбітні цілі, як на головування Угорщини так і наших великих друзів…На сьогодні я не бачу глобальної загрози на нашому євроінтеграційному шляху", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Угорщина та Словаччина виступили проти надання Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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