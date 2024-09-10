Шмигаль: "З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України заявив про конструктивний діалог з Угорщиною на основі прагматизму. Шмигаль не бачить глобальних загроз на шляху євроінтеграції України.
Україна веде конструктивний діалог з Угорщиною на основі прагматичного підходу та має чітке бачення співпраці. Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму. Ми розуміємо, як ми рухаємося в нашій співпраці
Він нагадав, що у Будапешті відкрили першу українсько-угорську мову.
Прем'єр зазначив, що Угорщина відповідально головує в Раді ЄС, а 2025 року буде черга Польщі та Данії. "У нас є амбітні цілі, як на головування Угорщини так і наших великих друзів…На сьогодні я не бачу глобальної загрози на нашому євроінтеграційному шляху", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
Угорщина та Словаччина виступили проти надання Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.