Шмигаль: "З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму"

Україна веде конструктивний діалог з Угорщиною на основі прагматичного підходу та має чітке бачення співпраці. Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму. Ми розуміємо, як ми рухаємося в нашій співпраці