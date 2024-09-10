Шмыгаль: «С Венгрией у нас сейчас достаточно конструктивный диалог в направлении конструктивного прагматизма»

Украина ведет конструктивный диалог с Венгрией на основе прагматического подхода и имеет четкое видение сотрудничества. Об этом он заявил на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

С Венгрией у нас сейчас достаточно конструктивный диалог в направлении конструктивного прагматизма. Мы понимаем, как мы движемся в нашем сотрудничестве - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он напомнил, что в Будапеште открыли первый украинско-венгерский язык.

Премьер отметил, что Венгрия ответственно председательствует в Совете ЕС, а в 2025 году будет очередь Польши и Дании. "У нас есть амбициозные цели, как на председательство Венгрии так и наших больших друзей...На сегодня я не вижу глобальной угрозы на нашем евроинтеграционном пути", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Венгрия и Словакия выступили против предоставления Киеву свободу действий в использовании вооружений, предоставленных Западом.