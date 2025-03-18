Шмигаль пояснив, які можливості отримають учні після відкриття майстерень в школах

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що при освітніх закладах вже створено понад 100 майстерень. Це дасть можливість учням, зокрема вимушено переміщеним особам, освоїти нові навички та брати пряму участь у відбудові нашої держави після війни.

Передає УНН із посиланням на повідомлення глави уряду України.

Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими - повідомив Шмигаль.

За його словами, у поточному році програма продовжується. На неї виділено фінансування обсягом 540 мільйонів гривень. Шмигаль додав, що планується відкрити ще до сотні аналогічних майстерень. Таким чином, за словами прем’єра, готуються фахові кадри для відбудови України. Також надається можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.

Доповнення

Також Шмигаль повідомив, що з вересня минулого року понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання. Виділено рекордну субвенцію на облаштування шкільних укриттів та закупівлю шкільних автобусів українського виробництва.

Також ми писали, що у Деснянському районі Києва під час дронової атаки рф зафіксовано падіння уламків на територію школи.