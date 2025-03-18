Шмыгаль объяснил, какие возможности получат ученики после открытия мастерских в школах

По словам Шмыгаля, в Украине уже создано более 100 мастерских при школах. Это позволит ученикам, в частности ВПЛ, получить новые навыки для восстановления страны после войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что при образовательных учреждениях уже создано более 100 мастерских. Это даст возможность ученикам, в частности вынужденно перемещенным лицам, освоить новые навыки и принимать прямое участие в восстановлении нашего государства после войны. Передает УНН со ссылкой на сообщение главы правительства Украины. Уже оборудовали около 100 мастерских при образовательных учреждениях, из них более 30 заработали уже этой зимой - сообщил Шмыгаль. По его словам, в текущем году программа продолжается. На нее выделено финансирование в объеме 540 миллионов гривен. Шмыгаль добавил, что планируется открыть еще до сотни аналогичных мастерских. Таким образом, по словам премьера, готовятся профессиональные кадры для восстановления Украины. Также предоставляется возможность получить новую специализацию внутренне перемещенным лицам и всем желающим. Дополнение Также Шмыгаль сообщил, что с сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства. Также мы писали, что в Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы.