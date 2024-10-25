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Шмигаль обговорив з представниками оборонного комітету ЄС використання 1,4 млрд євро заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 14228 перегляди

Прем'єр-міністр України обговорив з представниками оборонного Комітету ЄС розподіл коштів від заморожених активів РФ. 400 млн євро буде спрямовано на підтримку української оборонної промисловості.

Шмигаль обговорив з представниками оборонного комітету ЄС використання 1,4 млрд євро заморожених активів рф

Глава уряду України Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів зняти будь-які обмеження на використання західної зброї. Також представникам Комітету у закордонних справах Європейського парламенту було повідомлено про розподіл коштів російських активів на оборону, зокрема на розвиток спроможностей українських виробників.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу прем‘єр-міністра України.

Відповідно до інформації, на зустрічі з Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та депутатами підкомітету з питань безпеки й оборони Комітету у закордонних справах Європейського парламенту, прем'єр Денис Шмигаль повідомив про основні військові потреби.

Також прем'єр нагадав представникам ЄС про важливість зняття будь-яких обмежень на використання західної зброї для оборони України.

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На зустрічі було розглянуто інформаію про розподіл коштів на забезпечення оборонних потреб.

Подякував за виділення перших 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб. Важливо, що 400 млн євро підуть на підтримку української оборонної промисловості.

– ідеться у дописі голови уряду. 

 Денис Шмигаль повідомив також про інвестиції в розвиток української промисловості 4 млрд доларів, але він зауважив, що Україна потребує додаткових інвестицій у ОПК.

Наш пріоритет — виробництво вітчизняних безпілотників і далекобійної зброї

- заявив прем'єр-міністр України.

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