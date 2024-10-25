Шмыгаль обсудил с представителями оборонного Комитета ЕС использование 1,4 млрд евро замороженных активов рф
Киев • УНН
Премьер-министр Украины обсудил с представителями оборонного Комитета ЕС распределение средств от замороженных активов РФ. 400 млн евро будут направлены на поддержку украинской оборонной промышленности.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль призвал международных партнеров снять любые ограничения на использование западного оружия. Также представителям Комитета по иностранным делам Европейского парламента было сообщено о распределении средств российских активов на оборону, в частности на развитие возможностей украинских производителей.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.
Согласно информации, на встрече с Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и депутатами подкомитета по вопросам безопасности и обороны Комитета по иностранным делам Европейского парламента, премьер Денис Шмыгаль сообщил об основных военных потребностях.
Также премьер напомнил представителям ЕС о важности снятия любых ограничений на использование западного оружия для обороны Украины.
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На встрече была рассмотрена информация о распределении средств на обеспечение оборонных нужд.
Поблагодарил за выделение первых 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов на обеспечение оборонных нужд. Важно, что 400 млн евро пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности.
Денис Шмыгаль сообщил также об инвестициях в развитие украинской промышленности 4 млрд долларов, но он отметил, что Украина нуждается в дополнительных инвестициях в ОПК.
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