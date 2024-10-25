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Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям в МСЭК - Шмыгаль

Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям в МСЭК - Шмыгаль

Киев  •  УНН

11:00 • 6680 просмотра

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Кабмин утвердил план борьбы с коррупцией в медико-социальных экспертных комиссиях и создал группу для пересмотра их решений. МСЭК будут ликвидированы до конца года, а проверки продлятся три месяца.

Правительство Украины утвердило план борьбы с коррупцией в медико-социальных экспертных комиссиях, а специальная группа пересмотрит принятые ими решения. Проверки будут проходить в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

"Во исполнение решений СНБО и Президента Правительство утверждает план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

"Создается группа для пересмотра решений, которые принимали МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки", - подчеркнул Премьер

Он добавил, что уже в ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

"Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже есть четко прописанные сроки и ответственные за его выполнение.

"Этот вопрос для всех министерств и лично министров должен быть среди приоритетных. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", - добавил он.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160719 просмотров

Напомним

Чтобы ликвидировать или реформировать МСЭК не нужны решения СНБО или указ Президента. Министр здравоохранения Виктор Ляшко мог инициировать, это самостоятельно, поскольку формально МСЭКи находятся под контролем Минздрава. Как считает аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова, в целом учитывая масштабы работы, которую запустили сейчас, не стоит ожидать, что после 31 декабря проблемы в этой сфере просто исчезнут - они перейдут на другой уровень.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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