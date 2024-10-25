Уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням в МСЕК - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін затвердив план боротьби з корупцією в медико-соціальних експертних комісіях та створив групу для перегляду їхніх рішень. МСЕК буде ліквідовано до кінця року, а перевірки триватимуть три місяці.
Уряд України затвердив план боротьби з корупцією в медико-соціальних експертних комісіях, а спеціальна група перегляне ухвалені ними рішення. Перевірки відбуватимуться упродовж наступних трьох місяців. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
"На виконання рішень РНБО та Президента Уряд затверджує план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК", - сказав Шмигаль.
За словами Шмигаля, медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
"Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки", - наголосив Премʼєр
Він додав, що вже в листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
"Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК", - сказав Шмигаль.
За його словами, вже є чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.
"Це питання для всіх міністерств та особисто міністрів має бути серед пріоритетних. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - додав він.
Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?15.10.24, 10:15 • 161197 переглядiв
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Щоб ліквідувати, чи реформувати МСЕК не потрібні рішення РНБО чи указ Президента. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко міг ініціювати, це самостійно, оскільки формально МСЕКи перебувають під контролем МОЗ. Як вважає аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова, загалом враховуючи масштаби роботи, яку запустили наразі, не варто очікувати, що після 31 грудня проблеми у цій сфері просто зникнуть – вони перейдуть на інший рівень.