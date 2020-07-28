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Шмигаль заявив, що укрупнення районів не призведе до скорочення об’єктів соцінфраструктури

Шмигаль заявив, що укрупнення районів не призведе до скорочення об’єктів соцінфраструктури

Київ • УНН

 • 13883 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Зменшення кількості районів України не призведе до скорочення об'єктів соціальної інфраструктури. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у вівторок на брифінгу під час робочого візиту до Полтавської області, передає кореспондент УНН.

"Нічого закриватися не буде, всі об’єкти соціальної інфраструктури будуть знаходитися там, де й знаходяться. Укрупнення районів – це лише зміна адміністративних кордонів та підпорядкування… Все залишається на місці", - зауважив Шмигаль.

Він також додав, що однією з цілей уряду є наближення соціальних послуг до людей.

Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада "перекроїла" райони, ухваливши в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів. Проект постанови був внесений у Раду Кабінетом міністрів з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР. Таким чином, змінюється мапа України, адже з 490 районів залишається 136.

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