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Нові райони: у “Слузі народу” розповіли, як зміниться мапа України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови про ліквідацію та створення нових районів, відтак змінюється мапа України, адже з 490 районів залишається 136. Якими саме будуть нові райони, на сторінці Facebook повідомила політсила “Слуга народу”, передає УНН.

“Мапа нашої країни змінюється. Україна отримала нові райони. За відповідну постанову № 3650 нині проголосували 238 народних депутатів. Замість 490 існуючих районів в областях утворять 136. Хоча райони і стануть більшими, влада не віддаляється від людей. Навпаки — адміністративні послуги можна буде отримати на місці, вся влада буде в громадах”, — йдеться у повідомленні.

Так, за даними СН, нове районування в областях буде таким:

  • АРК — 10 районів: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський.
  • Вінницька область — 6 районів: Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмільницький.
  • Волинська — 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.
  • Дніпропетровська — 7 районів: Дніпровський, Кам’янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Синельниківський.
  • Донецька — 8 районів: Бахмутський, Волноваський, Горлівський, Донецький, Кальміуський, Краматорський, Маріупольський, Покровський.
  • Житомирська — 4 райони: Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський.
  • Закарпатська — 6 районів: Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський.
  • Запорізька — 5 районів: Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський.
  • Івано-Франківська — 6 районів: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський.
  • Київська — 7 районів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський.
  • Кіровоградська — 4 райони: Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський, Олександрійський.
  • Луганська — 8 районів: Алчевський, Довжанський, Луганський, Ровеньківський, Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський.
  • Львівська — 7 районів: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський.
  • Миколаївська — 4 райони: Баштанський, Вознесенський, Миколаївський, Первомайський.

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  • Одеська — 7 районів: Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський.
  • Полтавська — 4 райони: Кременчуцький, Лубенський, Миргородський, Полтавський.
  • Рівненська — 4 райони: Вараський, Дубенський, Рівненський, Сарненський.
  • Сумська — 5 районів: Конотопський, Охтирський, Роменський, Сумський, Шосткинський.
  • Тернопільська — 3 райони: Кременецький, Тернопільський, Чортківський.
  • Харківська — 7 районів: Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Харківський, Чугуївський.
  • Херсонська — 5 районів: Бериславський, Генічеський, Каховський, Скадовський, Херсонський.
  • Хмельницька — 3 райони: Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівський.
  • Черкаська — 4 райони: Звенигородський, Золотоніський, Уманський, Черкаський.
  • Чернівецька — 3 райони: Вижницький, Дністровський, Чернівецький.
  • Чернігівська — 5 районів: Корюківський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, Чернігівський.

“Після реформи всі райони стануть більш-менш однаковими, а державна влада на місцях буде організована з мінімальними витратами для платників податків”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.

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