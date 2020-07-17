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Новые районы: в "Слуге народа" рассказали, как изменится карта Украины

Новые районы: в "Слуге народа" рассказали, как изменится карта Украины

Киев  •  УНН

 • 43039 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления о ликвидации и создании новых районов, поэтому меняется карта Украины, ведь с 490 районов остается 136. Какими именно будут новые районы, на странице Facebook сообщила политсила "Слуга народа", передает УНН.

"Карта нашей страны меняется. Украина получила новые районы. За соответствующее постановление № 3650 сегодня проголосовали 238 народных депутатов. Вместо 490 существующих районов в областях образуют 136. Хотя районы и станут большими, власть не отдаляется от людей. Наоборот - административные услуги можно будет получить на месте, вся власть будет в общинах", - говорится в сообщении.

Так, по данным СН, новое районирование в областях будет таким:

  • АРК - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.
  • Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.
  • Волынская - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.
  • Днепропетровская - 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.
  • Донецкая - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.
  • Житомирская - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.
  • Закарпатская - 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.
  • Запорожская - 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.
  • Ивано-Франковская - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надворнянский.
  • Киевская - 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварский, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.
  • Кировоградская - 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.
  • Луганская - 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.
  • Львовская - 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворовский.
  • Николаевская - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

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  • Одесская - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Белгородский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.
  • Полтавская - 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.
  • Ровенская - 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский.
  • Сумская - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумский, Шосткинский.
  • Тернопольская - 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.
  • Харьковская - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Харьковский, Чугуевский.
  • Херсонская - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.
  • Хмельницкая - 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.
  • Черкасская - 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.
  • Черновицкая - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновицкий.
  • Черниговская - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.

"После реформы все районы станут более или менее одинаковыми, а государственная власть на местах будет организована с минимальными затратами для налогоплательщиков", - добавляется в сообщении.

Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.

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