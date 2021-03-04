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Шмигаль заявив, що Степанова ніхто не рятує від відставки

Шмигаль заявив, що Степанова ніхто не рятує від відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. Очільник Уряду вважає його ефективним антикризовим менеджером. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює, робить свою роботу, критика лунає на адресу багатьох міністрів, а зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров'я в кожній країні світу, тому що зараз кризова ситуація.Максим Степанов дійсно проявляє себе як антикризовий менеджер й в непростих умовах приймає непрості рішення кожного дня", - розповів Шмигаль.

Контекст

На адресу МОЗ лунають, зокрема, звинувачення у провалі кампанії з вакцинації українців від COVID-19.

Так, від початку кампанії щеплено 9 568 осіб. Шмигаль сьогодні заявив, що цього року планують вакцинувати від коронавірусу 10 млн українців.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Українські Національні Новини

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